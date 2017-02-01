مؤلم..طفل تزنيت الذي تعرض للنهش من طرف كلب مسعور يفارق الحياة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الطفل الذي تعرض للنهش من طرف كلب ضال بتزنيت قبل أيام، فارق الحياة اليوم الخميس، بأحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الطفل الذي تعرض للنهش من طرف كلب ضال بتزنيت قبل أيام، فارق الحياة اليوم الخميس، بأحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت قبل أسبوعين عن تفاصيل الفاجعة، والتي تفيد بأن طفلا تعرض قرب حديقة مسجد القدس بمدينة تزنيت، للنهش على مستوى الوجه من طرف كلب مسعور، حيث تم نقله إلى مستشفى تزنيت الإقليمي ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قبل أن يتم نقله إلى مدينة الدار البيضاء.