فضيحة..ها كيفاش غتاصب المصور المغربي سليم فتاة أمريكية في فرنسا ﻿

في جديد فضيحة المصور الفوتوغرافي المغربي سليم،كشفت أسبوعية المشعل في عددها الصادر للأسبوع الحالي على حقائق مثيرة، حيث أوضحت بأن الفتاة الأمريكية ''بروك'' التي يشتبه في تعرضها للاغتصاب على يد

"شوف تيفي"

في جديد فضيحة المصور الفوتوغرافي المغربي سليم،كشفت أسبوعية المشعل في عددها الصادر للأسبوع الحالي على حقائق مثيرة، حيث أوضحت بأن الفتاة الأمريكية "بروك" التي يشتبه في تعرضها للاغتصاب على يد المغربي المذكور، صرحت أن هذا الأخير ناولها كأس خمر، ونظرت بداخله في محاولة منها للتأكد من وجود أي مخدر إلا أنها لم تلاحظ شيئا وظنت أن الأمور عادية، لكن بعد مدة بدأت ترى خيالات فقط، اعتقدت أن هذا تأثير كأس الخمر الذي شربته بعدها أغلقت عيناها.

وأضافت بروك قائلة "استيقظت فوجدت نفسي عارية تماما وكان سليم بجواري على السرير وهو عار أيضا،كان أمرا فضيعا سبب لي صدمة نفسية، أصبت بالشلل على سريره ولم أقدر على الحركة تماما، كنت أظن أن ما وقع مثل حلم، لم أعرف كيف سأذهب إلى بيتي سليم اغتصبني وظن أنني سأنسى الأمر لكن ما حدت يتراءى لي مثل كابوس".

ظلت بروك تتذكر ما حدث معها ، فكتبت في تعليق على صفحة سليم الفايسبوكية "لاتذهبوا إلى منزل سليم" فاتصل بي وهددني، وقال لي "لقد أخذت لك صورا بورنوغرافية وبأنه سينشرها على الانترنيت"، تسترجع أنفاسها وتكمل تصريحها "كنت خائفة فمسحت التعليق...".

بعد عدة شهور من الصمت والعذاب النفسي، وضعت بروك شكايتها لدى الشرطة فنصوحها بإجراء فحص "texicologique "، للكشف عن وجود الأدوية في الدم، ظنت أن الشرطة أهملت شكايتها لأنها أجنبية فانقطعت عن الدراسة وأصبحت تحتسي الخمر في بيتها بشراهة، وصرحت "كنت خائفة من مغادرة البيت، مدمرة، خائفة وحزينة وأبكي طول الوقت فقررت مغادرة فرنسا إلى موطني نيويورك"،وبحسرة تقول "هذا الشخص دمر حياتي، بسببه غادرت فرنسا وهذا ليس عادل بالنسبة لي وللفتيات الأخريات..أريده أن يظل في السجن وأنا مستعدة لمواجهته" تؤكد بروك.

و كشفت أسبوعية المشعل أن سبع نسوة من بينهن قاصر، تقدمن ببلاغات للأمن تتهمن من خلالها سليم باغتصابهن والاعتداء الجنسي عليهن،وصرحت المحامية "مارتان موسكوفيتشي" وهي دفاع "بروك" و3 فتيات في القضية، أن "الفتيات وبحكم سنهن الصغير تأثرن بسرعة بالمواد المخدرة التي وضعت في كؤوسهن،ووجدن أنفسهن عاريات أثناء حصص التصوير الفوتوغرافي"، وأضافت "هذا الشخص لديه ميزة الافتراس، فالضحايا صرحن بأنهن وقعن ضحية مصيدة".

فما الذي كان يضعه سليم في كؤوس الضحايا، كم عدد ضحاياه؟ وما هي جنسياتهن؟ أسئلة عديدة، قادت أسبوعية المشعل إلى فتح قناة التواصل مع جيمس دومنيك شابير رئيس نقابة عارضات الأزياء في باريس ورئيس جمعية "أوقفوا الاحتيال ضد فناني الكاستينغ" الفرنسية، والذي استقبل الضحايا وساعدهن على إبلاغ الشرطة، ووجه نداء إلى الجميع الضحايا وساعدهن على إبلاغ الشرطة،ووجه نداء إلى جميع الضحايا للاتصال به في القريب العاجل وأن لا يقبعن في دوامة الصمت.

تفاصيل حصرية وصادمة ومثيرة بخصوص قضية المغربية سليم، تقرؤونها في أسبوعية المشعل في عددها رقم 545 .