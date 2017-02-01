رئيس جمهورية جنوب السودان يتباحث مع عزيز أخنوش بأمر من الملك محمد السادس ﻿

استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان ''سلفا كير ميارديت'' وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالعاصمة جوبا.

شوف تيفي:و م ع

استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير ميارديت" وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالعاصمة جوبا.

وقال عزيز أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "الاستقبال الذي جرى بتعليمات من الملك، خصص لبحث الإجراءات والآليات الواجب اعتمادها من أجل تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في المجال الفلاحي التي وقعت يوم أمس الأربعاء.

وجدير بالذكر أن كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير الفلاحة والأمن الغذائي الجنوب سوداني بالنيابة "كورينليو كون نغ"و، وقعا أمس بالعاصمة جوبا، بحضور الملك محمد السادس على مذكرة تفاهم في المجال الفلاحي.