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مؤلم وبالصور..هذا هو الرضيع الذي فارق الحياة في فاجعة المدينة القديمة بالبيضاء

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 20:19 مؤلم وبالصور..هذا هو الرضيع الذي فارق الحياة في فاجعة المدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور..هذا هو الرضيع الذي فارق الحياة في فاجعة المدينة القديمة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن الرضيع الذي أصيب بحروق خطيرة ليلة أمس الأربعاء، عقب اندلاع حريق مهول بمنزل أسرته بحي لوبيلا بالمدينة القديمة بالبيضاء، فارق الحياة اليوم الخميس، بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" بأن الرضيع الذي أصيب بحروق خطيرة ليلة أمس الأربعاء، عقب اندلاع حريق مهول بمنزل أسرته بحي لوبيلا بالمدينة القديمة بالبيضاء، فارق الحياة اليوم الخميس، بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الرضيع البالغ قيد حياته 9 أشهر، فارق الحياة نتيجة خطورة الحروق التي أصيب بها، موضحا بأن شقيقه البالغ من العمر 4 سنوات استقرت حالته الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن حريقا مهولا، اندلع في أحد المنازل الآيلة للسقوط في حي لوبيلا، ما أسفر عن إصابة طفلين بحروق خطيرة.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرضيع حي لوبيلا المستشفى الجامعي ابن رشد قسم الحروق

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