عاجل و بالصور..''فرعون'' مقرقب هرس المحلات ديال القريعة كاملين و ها شنو وقع ﻿

شوف تيفي:
حالة من الذعر و الهلع تسبب فيها شاب في حالة غير طبيعية ملقب بفرعون بمنطقة القريعة بعدما عمد على تكسير مجموعة من المحلات و مهاجمة المارة بالسلاح الأبيض.
و قالت مصادر من عين المكان لشوف تيفي، إن الشاب حل قبل ساعة من يومه الخميس إلى منطقة "كريكوان" في حالة غير طبيعية و كسر زجاج المحلات و هاجمه المارة بسلاح أبيض.
و تجري المصالح الأمنية بمنطقة درب الفداء درب سلطان حملة أمنية موسعة بالمنطقة من أجل توقيف " زكرياء" المعروف بسوابقه العدلية.
و سنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر بالصوت و الصورة:
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.