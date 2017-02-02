عاجل و بالصور..''فرعون'' مقرقب هرس المحلات ديال القريعة كاملين و ها شنو وقع ﻿

حالة من الذعر و الهلع تسبب فيها شاب في حالة غير طبيعية ملقب بفرعون بمنطقة القريعة بعدما عمد على تكسير مجموعة من المحلات و مهاجمة المارة بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي:

حالة من الذعر و الهلع تسبب فيها شاب في حالة غير طبيعية ملقب بفرعون بمنطقة القريعة بعدما عمد على تكسير مجموعة من المحلات و مهاجمة المارة بالسلاح الأبيض.



و قالت مصادر من عين المكان لشوف تيفي، إن الشاب حل قبل ساعة من يومه الخميس إلى منطقة "كريكوان" في حالة غير طبيعية و كسر زجاج المحلات و هاجمه المارة بسلاح أبيض.



و تجري المصالح الأمنية بمنطقة درب الفداء درب سلطان حملة أمنية موسعة بالمنطقة من أجل توقيف " زكرياء" المعروف بسوابقه العدلية.





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