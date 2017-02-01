مؤلم. هذا ما وقع لمهاجر مغربي في إيطاليا حاول تدفئة نفسه ﻿

فارق مهاجر مغربي بالديار الإيطالية الحياة،خلال الأسبوع الجاري، نتيجة إصابته باختناق حاد منبعث من مدفأة ببيته الموجود بمدينة طورينو.

"شوف تيفي"

فارق مهاجر مغربي بالديار الإيطالية الحياة،خلال الأسبوع الجاري، نتيجة إصابته باختناق حاد منبعث من مدفأة ببيته الموجود بمدينة طورينو.



وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن مصالح الوقاية المدنية، وبعد توصلها بإخبارية من جيران الهالك، قامت باقتحام منزله، حيث عثرت عليه جثة هامدة، في حين تم نقل مغربية أخرى كانت برفقته إلى المستشفى في حالة جد حرجة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السبب في وفاة المغربي البالغ قيد حياته 46 سنة، هو انبعاث غازات سامة من المدفأة التي كان يستخدمها في التدفئة بسبب موجة البرد، وخاصة غاز "الكيروسين" المميت.