يا ربي السلامة.. بسبب القرقوبي: شخص يوجه طعنة لشاب على مستوى القلب ويرديه قتيلا بالرباط..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والصادمة ﻿

تمكنت عناصر مجموعة البحث الثامنة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر مجموعة البحث الثامنة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص يبلغ قيد حياته 28 سنة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن أطوار الحادثة، تعود إلى يوم الإثنين المنصرم وبالتحديد على الساعة 22 بأحد شوراع حي الفرح بالرباط حيث تطور نزاع بين المعنيين حول كمية من الأقراص المهلوسة إلى توجيه أحدهما للآخر طعنة على مستوى القلب بواسطة سكين متوسط الحجم، ليهرب الفاعل في اتجاه حي الإنبعاث، في حين تم نقل الضحية إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا، حيث فارق الحياة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بمساعدة عناصر مسرح الجريمة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل، ليتم تعيين فرقتين لتتبع ورصد المعني بالأمر، إلى أن تم إيقافه في اليوم الموالي بعد عملية مطاردة بأسطح المنازل المجاورة لمسكن والديه.

وأكد ذات المصدر بأنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية بالإضافة إلى خليلته وأحد الأشخاص الذي كان برفقته وقت ارتكاب الجريمة، لأجل البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.