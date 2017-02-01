محاولة تهريب ثلاثة مهاجرين سريين إلى سبتة المحتلة.. وها كيفاش حصلو ﻿

علم لدى مصدر جمركي أنه جرى مساء أمس الأربعاء، إحباط محاولة تهريب ثلاثة مهاجرين سريين ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء، إلى مدينة سبتة المحتلة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى مصدر جمركي أنه جرى مساء أمس الأربعاء، إحباط محاولة تهريب ثلاثة مهاجرين سريين ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء، إلى مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المرشحين للهجرة السرية الثلاثة كانوا يستقلون سيارة تحمل لوحة مزورة.

وحسب المصدر ذاته، فإن إحباط هذه المحاولة للهجرة السرية تم خلال عملية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن بباب سبتة.