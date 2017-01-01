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سار للمغاربة..فايسبوك يُطلق خاصية جديدة تحت عنوان ''خِدمة المواعدة''

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 18:51 سار للمغاربة..فايسبوك يُطلق خاصية جديدة تحت عنوان خِدمة المواعدة | نت 2.0
سار للمغاربة..فايسبوك يُطلق خاصية جديدة تحت عنوان ''خِدمة المواعدة''
أطلق موقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك''، خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالتعرف على أصدقاء جدد وذلك من خلال خاصية التحديد الجغرافي « جي بي إس ».

شوف تيفي :

أطلق موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالتعرف على أصدقاء جدد وذلك من خلال خاصية التحديد الجغرافي « جي بي إس ».

الخدمة الجديدة للفيسبوك من شأنها أن تتيح لرواد العالم الأزرق ترتيب المواعيد واستخدام هذه الخاصية لأغراض مهنية.

هذا وحسب مسؤولي الفايسبوك فإن هذه الخاصية الموجودة بقائمة الخيارات التي تشمل قائمة الأصدقاء والأماكن القريبة وغيرها، بدأت بالظهور عند مستعلمي نظام "إي أو إس" و"أندرويد" فقط، في انتظار تعميمها على باقي الهواتف الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الخاصية الجديدة جاءت على غرار تطبيق تندر الذي أُطلق سنة 2012 بغرض مواعدة أشخاص عن طريق التحديد الجغرافي.

 

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