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شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 18:49 شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء
علم لدى المنطقة الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أنه تم ضبط كمية من المخدرات بحوزة مسافرة من دولة جنوب إفريقيا، ناهزت 85 كبسولة، ويبلغ وزنها كيلوغرام ونصف من مخدر الكواكيين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 علم لدى المنطقة الأمنية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أنه تم ضبط كمية من المخدرات بحوزة مسافرة من دولة جنوب إفريقيا، ناهزت 85 كبسولة، ويبلغ وزنها كيلوغرام ونصف من مخدر الكواكيين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الأمن بالمطار كانت قد ضبطت المشتبه فيها، مساء الثلاثاء المنصرم، قادمة من مطار ساوباولو في اتجاه مطار كوناكري، حيث تم العثور بحوزتها على 25 كبسولة من الكوكايين مخبأة في أنحاء متعددة من جسدها، قبل أن يوضح الفحص بالأشعة وجود كبسولات إضافية من المخدرات داخل معدتها.

وأضاف أنه تم نقل المشتبه فيها، البالغة من العمر 37 سنة، إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث تم إخضاعها لفحوصات طبية مكنت، الى حدود صباح اليوم الخميس، من استخراج 60 كبسولة إضافية من مخدر الكوكايين.

وخلص البلاغ إلى أن المشتبه فيها ما زالت تحت المراقبة الطبية بالمستشفى للتحقق من وضعها الصحي، وذلك في انتظار إخضاعها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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