المالكي يدعو إلى تشكيل منتدى برلماني مغربي أمريكي يكون بمثابة فضاء للحوار ﻿

دعا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، إلى تشكيل منتدى برلماني مغربي أمريكي يكون بمثابة فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين من البلدين.

"شوف تيفي"

دعا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، إلى تشكيل منتدى برلماني مغربي أمريكي يكون بمثابة فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين من البلدين.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب، أن المالكي ذكر خلال مباحثات مع ستيفاني ميلي القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بأن المغرب جعل من الديمقراطية، والديمقراطية التمثيلية خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، مضيفا في الوقت ذاته أن الانتخابات بالمغرب تجري في ظروف نزيهة وشفافة وفي احترام تام للدستور.

وأكد المالكي خلال هذه المباحثات، التي تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة، وبين المؤسستين التشريعيتين في البلدين بصفة خاصة، على متانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين، وعلى تقاسمهما لقيم الديمقراطية والسلم والاستقرار، مضيفا أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأبرز المالكي، النمو الذي يعرفه التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر بين البلدين وعقد شراكة استراتيجية بينهما.

من جهتها، أشادت ستيفاني ميلي بالعلاقات المتميزة بين البلدين مؤكدة على سعي بلادها لتقويتها وتطويرها في مختلف المجالات، وقالت إن المغرب يحظى بتقدير واحترام كبير من طرف الشعب الأمريكي.

كما استعرضت ستيفاني ميلي بالمناسبة، أوجه التعاون بين الحكومتين المغربية والأمريكية، مع تأكيدها على ضرورة تمتين العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.