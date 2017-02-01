برلمانيون عن حزب ''البام'' يتنازلون عن رواتبهم طيلة الخمس سنوات القادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن برلمانيين بحزب الأصالة والمعاصرة صرحوا في إجتماع للفريق البرلماني صبيحة اليوم الخميس، أنهم سيتنازلون عن تعويضاتهم طيلة مدة إشتغالهم كنواب بالبرلمان على مدى خمس سنوات.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن برلمانيين بحزب الأصالة والمعاصرة صرحوا في إجتماع للفريق البرلماني صبيحة اليوم الخميس، أنهم سيتنازلون عن تعويضاتهم طيلة مدة إشتغالهم كنواب بالبرلمان على مدى خمس سنوات.

وكشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" حضرت الإجتماع الذي عقد بمقر البرلمان إبتداءا من الساعة 10 صباحا، برئاسة الأمين العام للحزب إلياس العماري وحضور بعض أعضاء المكتب السياسي، حيث إتفق الجميع على تحديد تاريخ 13 فبراير الجاري، لتنازل أعضاء الحزب في البرلمان عن تعويضاتهم لأربعة أشهر الماضية، بسبب العطالة التي مرت منها المؤسسة التشريعية بقعل التعثر في تشكيل الحكومة.



وقالت ذات المصادر، أن برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، سيمنحون تعويضاتهم مباشرة لخزينة الدولة نظرا لتوفر إمكانية قانونية لذلك، خلافا لما تم ترويجه، كما أن بعض النواب البرلمانيين أعلنوا أمام زملائهم وبحضور الأمين العام للحزب ورئيس الفريق بمجلس النواب، أنهم سيتنازلون عن تعويضاتهم الشهرية التي ستمنح لهم طيلة مدة إنتدابهم وإشتغالهم كبرلمانيين.