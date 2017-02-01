أصحاب محلات سوق الجملة بالجديدة يعانون بسب الروائح الكريهة المنبعثة من مستشفى محمد الخامس ﻿

عبر عمال سوق الجملة بحي المسيرة بالجديدة، عن معاناتهم الشديدة، بسبب تشييد مستشفى محمد الخامس قبل أربع سنوات في جزء من السوق الذي كان مخصصا لبيع الخضار والفواكه.

شوف تيفي

عبر عمال سوق الجملة بحي المسيرة بالجديدة، عن معاناتهم الشديدة، بسبب تشييد مستشفى محمد الخامس قبل أربع سنوات في جزء من السوق الذي كان مخصصا لبيع الخضار والفواكه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من الجديدة، فإنه وبالرغم من مطالبات عمال سوق الجملة بعدم تشييد المستشفى المذكور، إلا أن المسؤولين ببلدية الجديدة، قاموا بتنفيذ المشروع وهدموا جزء من السوق، موضحا بأن العمال صدموا من الحصول على محلات "قصديرية" بدل تلك التي تم هدمها.

وأضاف المصدر ذاته بأن ما أصبح يؤرق بال العاملين بسوق الجملة هو تراجع مداخيلهم المادية، بسبب عزوف المستهلكين، نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة من المستشفى.