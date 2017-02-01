صادم..ومن الحب ما قتل: بسبب علاقة عاطفية فاشلة.. طالبة تحاول الانتحار بوجدة ﻿

أقدمت فتاة تدرس بجامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الخميس، على محاولة الانتحار، بعدما تناولت جرعة زائدة من الأدوية الطبية، وذلك حسب ما كشفته عنه مصادر إعلامية محلية بعاصمة الشرق.

"شوف تيفي":

أقدمت فتاة تدرس بجامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الخميس، على محاولة الانتحار، بعدما تناولت جرعة زائدة من الأدوية الطبية، وذلك حسب ما كشفته عنه مصادر إعلامية محلية بعاصمة الشرق.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الطالبة تم نقلها على وجه السرعة في حالة حرجة ما بين الحياة والموت إلى مستعجلات الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية .

وأضافت المصادر ذاتها بأن السبب الذي دفع الفتاة إلى الانتحار، كان نتيجة دخولها في أزمة نفسية عاطفية، بعد انفصال حبيبها عنها وارتباطه بفتاة أخرى.