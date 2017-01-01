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كمال مقداد مديرا عاما جديدا على رأس مجموعة ''البنك الشعبي'' مكلفا بتدبير أنشطتها الدولية

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 18:11 كمال مقداد مديرا عاما جديدا على رأس مجموعة البنك الشعبي مكلفا بتدبير أنشطتها الدولية | اقتصاد
كمال مقداد مديرا عاما جديدا على رأس مجموعة ''البنك الشعبي'' مكلفا بتدبير أنشطتها الدولية
أعلنت مجموعة ''البنك الشعبي'' عن تعيين كمال مُقداد، مديرا عاما جديدا لها، سيكلف بمهام تطوير وقيادة أنشطة المجموعة على المستوى الدولي، وسيكون على رأس الفرع الجديد للمجموعة BP Shore Consulting، الذي يهدف إلى

شوف تيفي

أعلنت مجموعة "البنك الشعبي" عن تعيين كمال مُقداد، مديرا عاما جديدا لها، سيكلف بمهام تطوير وقيادة أنشطة المجموعة على المستوى الدولي، وسيكون على رأس الفرع الجديد للمجموعة BP Shore Consulting، الذي يهدف إلى مواكبة وتسيير المشاريع الاستراتيجية والعملية للمجموعة.

وحسب بلاغ المجموعة، فإن كمال مقداد، الذي سيبدأ مهامه رسميا ابتداء من فاتح شهر مارس المقبل، حاصل على دبلوم من معهد الدراسات السياسية من باريس الفرنسية، إلى جانب توفره على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية MBA، إلى جانب دبلوم آخر في مجال الخبرة المحاسباتية.

وتتحدث سيرة المدير العام الجديد على أنه بعدما قضى سنوات من العمل في بنك Mazars في باريس، ولج مكتب الدار البيضاء في بداية سنة 2007، وأنيطت به مهام وضع اللبنة الأساسية في مجال عرض الاستشارة والمحاسبة لفائدة المؤسسات المالية، وقد تقلد مهام عدة في فرنسا والمغرب وأيضا في إفريقيا الغربية والوسطى.

ويضيف البلاغ ذاته أن هذا التعيين الجديد، يعكس مدى نضج المجموعة البنكية على الصعيد الدولي، والذي يمثل أولوية استراتيجية لها. وأيضا يشهد على التزام المجموعة على تعزيز تطورها ونموها في مناطق جغرافية جديدة، وتقوية التقارب بين مختلف الأعمال في المغرب.

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شوف تيفي البنك الشعبي مدير عام المجموعة

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