حصري:وأخيرا بن كيران يستعد لتقديم تقرير للملك حول تشكيل الحكومة بعد أربعة أشهر على تعيينه ﻿

كما سبق ''لشوف تيفي'' وأن أشارت في مقال سابق، سيطلق رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية

شوف تيفي



كما سبق "لشوف تيفي" وأن أشارت في مقال سابق، سيطلق رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية، بالإضافة إلى حزب الإتحاد الدستوري.



وأفادت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران سيحاول الإتصال برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش مباشرة بعد عودته للمغرب قادما من جنوب السودان، حيث سيحاول بن كيران تقديم عرض جديد يقضي بقبول دخول حزب الإتحاد الدستوري، حيث أن بن كيران يعلم جيدا أن قبول عزيز أخنوش للعرض الجديد سيسهل عليه الأمر بالنسبة لحزب الحركة الشعبية على حد تعبير ذات المصدر.

وقال ذات المصدر، أن الحديث عن دخول حزب الإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة، غير وارد في اللحطة الحالية، حيث أن أمانة حزب العدالة والتنمية منحت لبن كيران الضوء الأخضر للإستئناف المفاوضات مع أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة وليس مع حزب الإتحاد الإشتراكي يضيف ذات المصدر.

وردا على سؤال "لشوف تيفي" حول الخطوات التي سيقدم عليها بن كيران بعد فشل المفاوضات المرتقبة لوقف تعثر تشكيل الحكومة، أفاد ذات المصدر الذي طالب بعدم ذكر إسمه، أن بن كيران سيعد تقريرا عن المحطات والأشواط التي مرت منها مفاوضات تشكيل الحكومة طيلة أربعة أشهر، وسيقدمه للملك محمد السادس وهي الخطوة التي تتردد بشكل كبير بين قيادات الحزب.

وإستبعد ذات المصدر، تقديم بن كيران لإستقالته في الوقت الراهن، حيث أن بن كيران يؤمن بأن تعثر تشكيل الحكومة هو صراع بين الأحزاب السياسية وليس بين المؤسسات، مؤكدا عن تقثه الكبيرة في نجاح بن كيران في تشكيل الحكومة أواخر الشهر الجاري.