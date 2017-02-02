هدى سعد تبشركم.. سعد المجرد خارج أسوار السجن ﻿

نشرت الفنان المغربية هدى سعد على حسابها بالانستغرام صورة للفنان المغربي سعد المجرد مع تدوينة، كشفت من خلالها بأنها رأت في حلمها الفنان المغربي سعد المجرد وهو في الشارع بعد معانقته الحرية.

"شوف تيفي"

نشرت الفنان المغربية هدى سعد على حسابها بالانستغرام صورة للفنان المغربي سعد المجرد مع تدوينة، كشفت من خلالها بأنها رأت في حلمها الفنان المغربي سعد المجرد وهو في الشارع بعد معانقته الحرية.

وكتبت هدى سعد في تديونتها " لبارح فالمنام شفت سعد حر وفي أحد الشوارع وغادي باش يركب سيارة مع مرافقه وتسالمنا وكان في وضع جيد . الله يخرج هاد الحلم كيما شفتو".

وتفاعل عشاق هدى سعد مع التدوينة والصورة، حيت عبر الجميع عن إعجابهم بها، داعين من الله أن يتحقق حلم الفنانة وأن يغادر سعد المجرد السجن قريبا.