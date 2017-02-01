عاجل : سالفا كير رئيس دولة جنوب السودان يوجه ضربة موجعة لجبهة البوليساريو ولأعداء الوحدة الترابية ﻿

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميرياديت أن ''قضية الصحراء مختلفة في تركيبتها وطبيعتها القانونية والسياسية عن قضية جنوب السودان''، مشيدا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميرياديت أن "قضية الصحراء مختلفة في تركيبتها وطبيعتها القانونية والسياسية عن قضية جنوب السودان"، مشيدا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب بهدف إيجاد تسوية سياسية لهذه القضية.

وجاء في البيان المشترك الذي توج الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس إلى جمهورية جنوب السودان أن الرئيس سالفا كير ميارديت اعتبر أن قضية الصحراء مختلفة في تركيبتها وطبيعتها القانونية والسياسية عن قضية جنوب السودان، وأكد على جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

من جهة أخرى، حرص رئيس جنوب السودان على تهنئة الملك "بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مرحبا في هذا الصدد، بالدعم الذي حظي به المغرب من قبل الأغلبية الساحقة من الدول الإفريقية، وأبرز في السياق ذاته،" دور المغرب ومساهمته الفعلية في التنمية والوحدة والاستقرار في القارة".