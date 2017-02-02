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عاجل و بالفيديو..خروج إعلامي مثير و مؤثر للفنان البشير عبدو و هذا ما قاله عن ابنه سعد لمجرد

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 17:23 عاجل و بالفيديو..خروج إعلامي مثير و مؤثر للفنان البشير عبدو و هذا ما قاله عن ابنه سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو..خروج إعلامي مثير و مؤثر للفنان البشير عبدو و هذا ما قاله عن ابنه سعد لمجرد
''الله يرضي عليك و يفرج عليك يا ولدي العزيز'': بهذه العبارات المؤثرة تذكر اليوم الخميس، الفنان المغربي البشير عبدو عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، ابنه سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب

شوف تيفي:

"الله يرضي عليك و يفرج عليك يا ولدي العزيز": بهذه العبارات المؤثرة تذكر اليوم الخميس، الفنان المغربي البشير عبدو عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، ابنه سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وأرفق البشير عبدو والذي يتواجد بباريس منذ شهر أكتوبر، تدوينته بفيديو يؤدي فيه "لمعلم" قطعة أغنية على الملك محمد السادس، في إشارة منه إلى تدخل جديد في قضية ابنه حتى يتمكن من معانقة الحرية.

و قد تفاعل فايسبوكيون خصوصا منهم جمهور الفنان المغربي مع تدوينة البشير عبدو متمنيين أن يبشرهم بأخبار سارة حول "لمعلم".

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شوف تيفي المغرب البشير عبدو باريس

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