فضيحة وبالوثائق...إحتقان بالمركز الإستشفائي محمد الخامس بالدار البيضاء بسبب المصالح الشخصية ﻿

كشف مدير المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس التابع للمندوبية الإقليمية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، أن البيان الصادر عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ضده، يحرف مسار التدبير

شوف تيفي



كشف مدير المركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس التابع للمندوبية الإقليمية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، أن البيان الصادر عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ضده، يحرف مسار التدبير القانوني للمستشفى نحو التدبير الذي يقوم على المصلحة الشخصية فقط لرئيس قطب الشؤون الإدارية بالمستشفى أولا وأخيرا''.

وأضاف المدير من خلال بيان حقيقة، توصلت به ''شوف تيفي'' أن بيان النقابة المذكورة، '' يقف وراءه من تضررت مصالحه الشخصية بشكل مباشر''، مضيفا أنه تضمن ''مغالطات خطيرة وإتهامات مجانية لاتستند على أساس فعلي ولا على وقائع مادية تمس عمل مدير مستشفى محمد الخامس وتدبيره الإداري''.

وجاء رد مدير المركز الإستشفائي، أياما فقط على بيان ناري للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والتي تتهم المدير بمحاولة زرع البلبلة بن الموظفين بغية التستر على أخطائه الفاضحة منذ مباشرته لمسؤوليته على رأس المستشفى الإقليمي.



من جهة ثانية، قالت مصادر ''شوف تيفي'' من داخل مستشفى محمد الخامس، أن السؤال المطروح، هو المواطن والمريض من كل هذا الجدال الذي يدور بين المسؤولين والنقابيين، الذين تحولوا إلى لغة البيانات للرد على الإتهامات المتبادلة، في حين أن وزارة الصحة لم تتحرك ولو ببعث لجنة لتقصي الحقائق، لمعرفة حقيقة الإتهامات الخطيرة المتبادلة بين الطرفين.



