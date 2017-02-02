الميلودي يُشعل الفايسبوك بصورة مع مهاجم المنتخب المغربي بعد عودته من الغابون ﻿

نشر فنان الأغنية الشعبية عادل الميلودي، اليوم الخميس، على حسابه بالفايسبوك، صورة جمعته باللاعب يوسف النصيري مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم و الذي أبان عن مستوى جيد خلال مشاركة المغرب بكان 2017.

''شوف تيفي''

نشر فنان الأغنية الشعبية عادل الميلودي، اليوم الخميس، على حسابه بالفايسبوك، صورة جمعته باللاعب يوسف النصيري مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم و الذي أبان عن مستوى جيد خلال مشاركة المغرب بكان 2017.

ودون الميلودي إلى جانب الصورة ''شكون كيعرف هاذا.. اللي عرفوا غادي ندير ليه ديديكاتس على حسابي..كولشي ديال الله''.

وتفاعل عشاق الميلودي بشكل كبير مع الصورة، حيث عبر مجموعة منهم عن إعجابهم الكبير بها، في حين استغل آخرون الفرصة من أجل التعبير عن رضاهم للمستوى الجيد الذي قدمه الأسود خلال كأس أمم إفريقيا بالغابون.