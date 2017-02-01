عاجل:الملك محمد السادس يغادر حنوب السودان‎ ﻿

غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، جوبا عشية اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان.

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غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، جوبا عشية اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان.

وكان في وداع الملك لدى مغادرته مطار جوبا الدولي، رئيس جمهورية جنوب السودان فخامة سلفا كير ميارديت.

وبعد ذلك تقدم للسلام على الملك، كل من المستشار والمبعوث الشخصي لرئيس جنوب السودان، ووزير شؤون ديوان الرئاسة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الاعلام، ووزير النفط، ووزير الكهرباء والسدود والموارد المائية، ووزير الأمن الوطني، وحاكم مقاطعة جوبيك وعمدة مجلس مدينة جوبا.

إثر ذلك تقدم للسلام على رئيس جمهورية جنوب السودان أعضاء الوفد المرافق لجلالة الملك.

وبعد ان تقدم للسلام على الملك سفير صاحب الجلالة السيد محمد ماء العينين، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية، استعرض جلالته تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية.

وخلال زيارة جلالة الملك لجمهورية جنوب السودان، الأولى التي يقوم بها جلالته لهذا البلد الشرق إفريقي، أجرى صاحب الجلالة محادثات مع رئيس الجمهورية، وترأس جلالته مراسم التوقيع على تسع اتفاقيات تروم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما تميزت هذه الزيارة التاريخية بزيارة الملك للمستشفى الميداني العسكري المقام بجوبا في إطار البعثة الإنسانية لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان، وبتسليم هبة إنسانية وهبة من التجهيزات الطبية لفائدة ساكنة البلاد.



