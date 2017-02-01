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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

هدية رائعة تلقاها الملك محمد السادس من إدارة مستشفى جوبا خلال إشرافه على تسليم هبة من التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 16:00 هدية رائعة تلقاها الملك محمد السادس من إدارة مستشفى جوبا خلال إشرافه على تسليم هبة من التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى | بوليتيك
هدية رائعة تلقاها الملك محمد السادس من إدارة مستشفى جوبا خلال إشرافه على تسليم هبة من التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى
أشرف الملك محمد السادس، رفقة رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميارديت، اليوم الخميس بجوبا، على تسليم هبة من الآليات والتجهيزات الطبية لفائدة المستشفى المركزي بعاصمة جنوب السودان.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أشرف الملك محمد السادس، رفقة رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير ميارديت، اليوم الخميس بجوبا، على تسليم هبة من الآليات والتجهيزات الطبية لفائدة المستشفى المركزي بعاصمة جنوب السودان.

وتندرج هذه المبادرة، التي تعد تعبيرا عن العزم الراسخ للملك على إضفاء محتوى إنساني لتضامن المغرب مع بلدان القارة الإفريقية والتعاون جنوب-جنوب، في إطار البعد الاجتماعي والإنساني للتعاون الفاعل ومتعدد الأشكال والمكثف الذي يجمع المملكة المغربية بعدد من بلدان القارة.

وتتألف هذه الهبة الممنوحة من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، من تجهيزات تهم وحدة طب العيون ومصلحة النساء والتوليد بمستشفى جوبا. وتضم على الخصوص، بالنسبة لمصلحة طب النساء والتوليد، 4 حاضنات، و3 طاولات مسخنة، وآلتين للتهوية، و3 آلات للتصوير العلاجي، وعدد من حزم لوازم التوليد والإنعاش بالنسبة للمواليد الجدد.

وبالنسبة لوحدة طب العيون، تضم الهبة منظارا لعمليات جراحة العيون، و ''كاميرا فوندوس''، وآلة لقياس المجال البصري، إلى جانب لوازم علاج داء المياه البيضاء والجراحات الصغرى، ومنظارين للعيون.

وبهذه المناسبة قدمت إدارة المستشفى المركزي لجوبا للملك محمد السادس هدية عبارة عن زي تقليدي جنوب سوداني فخري يسمى محليا ب ''لاوا''.

ولدى وصول الملك ورئيس جنوب السودان إلى المستشفى، تقدم للسلام عليهما وزير الصحة بجنوب السودان رياك غايي ، وعدد من أعضاء حكومة جنوب السودان ، ومديرة المستشفى المركزي لجوبا، والرئيس المنتدب والأعضاء المتطوعون لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.

 

 

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