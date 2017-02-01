عاجل:الملك محمد السادس يقوم ببادرة إنسانية بجوبا ﻿

أشرف الملك محمد السادس، رفقة رئيس جمهورية جنوب السودان فخامة سلفا كير ميارديت، اليوم الخميس بجوبا، على تسليم هبة إنسانية هامة لفائدة ساكنة هذا البلد الشرق إفريقي.

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أشرف الملك محمد السادس، رفقة رئيس جمهورية جنوب السودان فخامة سلفا كير ميارديت، اليوم الخميس بجوبا، على تسليم هبة إنسانية هامة لفائدة ساكنة هذا البلد الشرق إفريقي.

وتندرج هذه الهبة الملكية الممنوحة من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، في إطار التضامن الفاعل للمملكة المغربية مع بلدان القارة الإفريقية الشقيقة، حيث تتألف من 267,5 طنا من مختلف المواد الغذائية.

كما تشمل هذه الهبة 70 طنا من الأغطية و10 أطنان من تجهيزات الطبخ الممنوحة لساكنة جنوب السودان بمخيمات النازحين.

ولدى وصول جلالة الملك ورئيس جنوب السودان، وجد الملك في استقباله، على الخصوص، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، والرئيس المنتدب والأعضاء المتطوعون بمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.