بالصورة: حضيو راسكم:مسابقة مشبوهة تثير ضجة في الفايسبوك والجائزة 25 سيارة فاخرة ﻿

ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي، صفحة فايسبوكية تحمل اسم ''الفارسة مهره بنت محمد بن راشد آل مكتوم''، والتي طالبت النشطاء بنشر منشور لها والحصول في المقابل على جائزة عبارة عن 25 سيارة من نوع ''رونج

''شوف تيفي''

ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي، صفحة فايسبوكية تحمل اسم ''الفارسة مهره بنت محمد بن راشد آل مكتوم''، والتي طالبت النشطاء بنشر منشور لها والحصول في المقابل على جائزة عبارة عن 25 سيارة من نوع ''رونج روفر'' موديل 2016، بالإضافة إلى 25 إقامة مجانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وطالبت هذه الصفحة الراغبين في المشاركة بوضع علامة الإعجاب على المنشور، ونشر هذا الأخير والتواصل معها، مشيرة إلى أن الاسم الفائز بهذه الجائزة سيتم الإعلان عنه اليوم الخميس.

وفور تداول هذا المنشور، تفاعل النشطاء بشكل كبير حيث تباينت الآراء بين مصدق ومشارك في المسابقة، وبين رافض ومستنكر ومؤكد بأنها مجرد كذبة تهدف إلى قرصنة حسابات مستخدمي الفايسبوك.

