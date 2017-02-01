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المغرب يتوقع إصدار سندات دولية بقيمة مليار دولار في 2017

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 15:36 المغرب يتوقع إصدار سندات دولية بقيمة مليار دولار في 2017 | بوليتيك
المغرب يتوقع إصدار سندات دولية بقيمة مليار دولار في 2017
قال مسؤول كبير بوزارة المالية لوكالة ''رويترز'' إن المغرب يدرس اللجوء إلى أسواق الدين العالمية في 2017 عن طريق إصدار سندات بمليار دولار.

شوف تيفي

قال مسؤول كبير بوزارة المالية لوكالة ''رويترز'' إن المغرب يدرس اللجوء إلى أسواق الدين العالمية في 2017 عن طريق إصدار سندات بمليار دولار.

وحسب ذات المصدر، تحتاج المملكة المغربية، لتمويلا بنحو ثلاثة مليارات دولار هذا العام لسد عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتزم طرح أول سندات إسلامية لها في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2017.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إن الحكومة تتوقع أوضاعا مواتية بالسوق هذا العام وأسعارا مغرية.

وصرح وزير المالية محمد بوسعيد في وقت سابق، أن المعرب سيصدر أول سندات إسلامية له بالسوق المحلية في النصف الأول من سنة 2017، حيث أبلغ الوزير وكالة ''رويترز'' أن حجم إصدار الصكوك الذي سيتزامن مع إطلاق سوق للأنشطة المصرفية الإسلامية سيتقرر لاحقا.


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