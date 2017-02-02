بالصور..حراس السيارات بالدارالبيضاء يحتجون بسبب مشروع تثبيت العدادت ﻿

نظم حوالي 200 حارس سيارات صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المقاطعة الحضرية المعاريف بالدارالبيضاء وذلك بسبب مشروع تثبيت العدادات في أزقة كل من منطقة أنفا والمعاريف.

شوف تيفي

نظم حوالي 200 حارس سيارات صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المقاطعة الحضرية المعاريف بالدارالبيضاء وذلك بسبب مشروع تثبيت العدادات في أزقة كل من منطقة أنفا والمعاريف.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' بعين المكان فإن حراس السيارات مستنكرين القرار الذي نفذه عمدة مدينة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري وذلك بالرغم من الوعود التي خرج بها مجلس المدينة والتي من شأنها تأجيل تثبيت العدادات إلى حين تسوية الأوضاع المادية لحراس السيارات، ليتفاجئوا اليوم باستئناف المشروع.

وكشف سعيد المهتدي رئيس ممتهني الحراس لشوف تيفي، عقب الوقفة على أنه يوجد 7586 حارس سيارات بمنطقة أنفا، ومن المؤسف أن تتشرد هذه العائلات بسبب هذا القرار .