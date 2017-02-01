هذا ما قام به الملك محمد السادس اليوم بدولة جنوب السودان ﻿

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم الخميس، بزيارة ضريح الراحل جون كرانغ، حيث وضع الملك إكليلا من الزهور ترحما على زعيم

''شوف تيفي''+''و م ع''

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم الخميس، بزيارة ضريح الراحل جون كرانغ، حيث وضع الملك إكليلا من الزهور ترحما على زعيم استقلال جنوب السودان.

وخاض جون كرانغ، الرجل السياسي والعسكري المزداد بتاريخ 23 يونيو 1945، مفاوضات سلام مع السودان في 2002 توجت ثلاث سنوات بعد ذلك بالتوقيع على اتفاق عام للسلام، عين بموجبه في 9 يوليوز 2005 نائبا للرئيس السوداني في حكومة الوحدة الوطنية.

وفي 30 يوليوز من نفس السنة، لقي جون كرانغ مصرعه في حادثة سقوط المروحية التي كانت تقله بجنوب السودان.

وفي ختام هذه الزيارة، وقع الملك في الدفتر الذهبي للضريح