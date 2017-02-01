هذا ما وقع للملقب بـ ''سنيدة'' أخطر ''بزناس'' بضواحي أكادير ﻿

وضعت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة لتكيوين، أمس الأربعاء، حدا لنشاط أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المخدرات على جنبات وادي سوس، ضواحي مدينة أكادير.

''شوف تيفي''

وضعت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة لتكيوين، أمس الأربعاء، حدا لنشاط أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المخدرات على جنبات وادي سوس، ضواحي مدينة أكادير.



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، الملقب بـــ''سنيدة'' والمنحدر من إحدى دواوير جماعة الدراركة، إثر عملية مداهمة لإحدى المنازل التي يتردد عليها بحي الزيتون بتكيوين؛ وذلك بعد تفعيل تحريات وأبحاث ميدانية مكثفة مكنت من تحديد مكان تواجده.



وأضاف المصدر ذاته بأن المعطيات المتعلقة بهذه النازلة، كشفت أن المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، والضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض، والتسبب في عاهة مستديمة، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.



