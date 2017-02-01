أمن المحمدية يُوقف نشاط عصابة متخصصة في السرقة الموصوفة ﻿

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ألقت العناصر الأمنية بمدينة المحمدية القبض على عصابة متخصصة في السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وذلك باستعمال دراجة نارية تساعدهم في نشاطهم.

شوف تيفي

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ألقت العناصر الأمنية بمدينة المحمدية القبض على عصابة متخصصة في السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وذلك باستعمال دراجة نارية تساعدهم في نشاطهم.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الخميس، فإن المشتبه فيهم كانوا يستهدفون العديد من الضحايا بغرض سلبهم ممتلكاتهم الخاصة بما فيها هواتفهم النقالة، وذلك بمختلف أحياء المدينة، قبل أن يتمكن رجال الأمن من القبض عليهم، وحجز دراجتهم النارية.

هذا وفور إيقافهم تم نقلهم إلى الحراسة النظرية من أجل فتح تحقيق في النازلة، على أن يتم تقديمهم أمام القضاء من أجل النظر في المنسوب إليهم.