بالصورة..فنانة مشهورة ضحية قرارات ترامب و هذا ما قالته ﻿

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنه لن تتمكن بعد قررات ترامب الأخيرة من رؤية أطفالها بالولايات المتحدة الأمريكية و ذلك بعد حظر دخول مسافرين من سبع دول إلى الولايات المتحدة، وهي دول ''العراق

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كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنه لن تتمكن بعد قررات ترامب الأخيرة من رؤية أطفالها بالولايات المتحدة الأمريكية و ذلك بعد حظر دخول مسافرين من سبع دول إلى الولايات المتحدة، وهي دول ''العراق واليمن وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا''.

وعلقت الممثة السورية الشهيرة عبر حسابها بالإنستغرام، أنها ستتحدى قرار ترامب و لن تُمنع من رؤية أولادها حيث قالت ''لن يستطيع ترامب ولا قراراته المجنونة أن يحرمنا من حضن نذوب فيه حبا وشوقا وحنينا موجعا ننتظره كل حين...حتى لو تحولت إلى ذرات من الهواء وتنفستكم عبر الأثير. كونوا بخير يا نبض الروح والقلب، فالله سيعبُد لنا طريق اللقاء القريب..''

ويعيش أولاد سوزان الأربعة مع طليقها رجل الأعمال سراج الأتاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد طلاقهما رفض أن يبقوا معها بسبب الأوضاع في سوريا.