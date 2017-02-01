إيقاف ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة والإعتداء على مواطنين بالسلاح الأبيض بالدارالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء نهاية الأسبوع المنصرم من إيقاف ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، بالإضافة إلى إحداث فوضى عارمة

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة البرنوصي بالدارالبيضاء نهاية الأسبوع المنصرم من إيقاف ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، بالإضافة إلى إحداث فوضى عارمة بالشارع العام وإلحاق الضرر بمِلك الغير.

المعنيين بالأمر،و حسب مصدر أمني، أقدموا على سرقة هاتف نقال لأحد الأشخاص وكذا بطاقة سحب أتوماتيكي ومبلغ مالي، كما أنهم ألحقوا الضرر بالسيارات التي كانت مركونة بالشارع العام.

و أضافت ذات المصادر، أنه تمت إحالة المشتبه فيهم الذين كانوا تحت طائلة الخمر على العدالة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية بالدائرة الأمنية بمنطقة البرنوصي.