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المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني: من حق المغرب أن يفتح خطوطا جوية مع إسرائيل

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 13:13 المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني: من حق المغرب أن يفتح خطوطا جوية مع إسرائيل | دولي
المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني: من حق المغرب أن يفتح خطوطا جوية مع إسرائيل
علق محمد إبراهيم شريف المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية، على عزم وكالة الأسفار الإسرائيلية ''ترافل كرابت'' فتح رحلاتها الجوية بين إسرائيل والمغرب في ماي

شوف تيفي
علق محمد إبراهيم شريف المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية، على عزم وكالة الأسفار الإسرائيلية ''ترافل كرابت'' فتح رحلاتها الجوية بين إسرائيل والمغرب في ماي القادم بعد قطيعة دامت 13 سنة، بالقول أن ''الطيران المدني لا يخضع للحسابات السياسية ولا للنزاعات بين الدول'' .
وأضاف المسؤول ، أن ''الخط الجوي يصبح ضروريا إذا ما توفر هنالك مسافرون، ويخضع لمعادلة الربح والخسارة، وأن قوانين الهيئة العربية للطيران المدني لا ترفض الرحلات الجوية مع إسرائيل، بدليل وجود خطوط جوية دائمة بين الأردن وإسرائيل''.
واستعرض شريف في لقاء جمعه بممثلي عدد من المنابر الإعلامية حضرته ''شوف تيفي'' المعيقات التي تقف وراء عدم تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، عن طريق توسيع شبكات النقل الجوي المنخفض التكلفة، ولخص تلك المعيقات في ثلاثة أسباب رئيسية: تداعيات الخريف العربي، عدم الاستقرار في عدد من الدول العربية، وضعف الإقبال على السياحة.


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‫شوف تيفي

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اسرائيل شوف تيفي المغرب طيران خط جوي مسافرون معادلة الربح و الخسارة

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