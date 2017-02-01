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خاص...بن عبد الله يدافع عن تواجده في الحكومة المقبلة من جنوب السودان

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 13:07 خاص...بن عبد الله يدافع عن تواجده في الحكومة المقبلة من جنوب السودان | بوليتيك
خاص...بن عبد الله يدافع عن تواجده في الحكومة المقبلة من جنوب السودان
كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، يحاول إستغلال تواجده بجنوب السودان رفقة الوفد المغربي الذي يضم قياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار، لإقناعهم

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي'' أن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله، يحاول إستغلال تواجده بجنوب السودان رفقة الوفد المغربي الذي يضم قياديين بحزب التجمع الوطني للأحرار، لإقناعهم العودة لمفاوضات تشكيل الحكومة، في إطار الزيارة الرسمية للملك محمد السادس، للجمهورية الفتية.

وأفادت ذات المصادر، أن نبيل بن عبد الله ناقش مع عدد من قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار الذين يتواجدون بجنوب السودان، بصفتهم وزراء في حكومة تصريف الأعمال للتوقيع على إتفاقيات إقتصادية وسياسية هامة مع نظرائهم بحكومة جنوب السودان بحضور الملك محمد السادس ورئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير.

وقالت ذات المصادر، أن نبيل بن عبد الله لم يستطع إقناع التجمعيين بالعودة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة رغم محاولاته الحتيتة لفتح نقاش المشاورات الحكومية، حيث قالت ذات المصادر، بأن قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار رفضوا النقاش في الموضوع مصرحين بأن ''الكرة في ملعب بن كيران''.

وأوضحت ذات المصادر، أن السبب الرئيسي وراء محاولات نبيل بن عبد الله فتح نقاش تشكيل الحكومة، هو الخوف الذي أصبح ملازما لقيادات حزب الكتاب من التواجد خارج تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة بعد التصريحات النارية للكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، التي تؤكد إمكانية تراجع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران عن تحالفه مع نبيل بت عبد الله، في إطار مساعيه لإنقاذ بقاءه كرئيس للحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن نبيل بن عبد الله، سيزور عبد الإله بن كيران في بيته عشية يوم غد الجمعة مباشرة بعد عودته من جنوب إفريقيا، للتداول في مفاوضات تشكيل الحكومة تزامنا وإستعداد بن كيران للقاء أمانته العامة نهاية الأسبوع الجاري، للبحث عن السبل الكفيلة لإستئناف تشكيل الحكومة المقبلة.


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الحكومة بن عبدالله النقاش المفاوضات الأحرار السودان شوف تيفي

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