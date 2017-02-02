عاجل وبالصور.. حادثة سير جد خطيرة بمدينة فاس ﻿

شهدت طريق ايموزار بمدينة فاس، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارتين خفيفتين بطريقة مروعة.

''شوف تيفي''



شهدت طريق ايموزار بمدينة فاس، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارتين خفيفتين بطريقة مروعة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سيارة كانت تسير بسرعة جنونية لتصطدم بسيارة أخرى ما أدى إلى إصابة السائقين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفي الجامعي الحسن الثاني بفاس من أجل تلقى العلاجات الضرورية.

