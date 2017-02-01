عاجل: أمواج عالية ليلة الخميس-الجمعة بالسواحل الأطلسية ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن السواحل الأطلسية ستعرف ابتداء من ليلة الخميس إلى الجمعة أمواجا عالية سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار، خاصة ما بين طنجة وطان طان.

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أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن السواحل الأطلسية ستعرف ابتداء من ليلة الخميس إلى الجمعة أمواجا عالية سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار، خاصة ما بين طنجة وطان طان.

وأوضح بلاغ للمديرية، اليوم الخميس، أن هذه الأمواج العالية قد تتزامن مع فترة المد خلال يوم الجمعة ما بين الساعة السادسة والسابعة صباحا مما يزيد من علوها.

وأضاف البلاغ أن هذه الحالة الجوية ستستمر طيلة يوم الجمعة وستنقص حدتها ابتداء من يوم السبت ليصبح علو الأمواج 4 أمتار.