شجار هاتفي بين دونالد ترامب ورئيس وزراء أستراليا بسبب اللاجئين ﻿

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشاجر مع رئيس وزراء أستراليا ''مالكولم ترنبول'' أثناء اتصال هاتفي بينهما بسبب اتفاق سابق حول استقبال لاجئين من أستراليا.

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أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشاجر مع رئيس وزراء أستراليا ''مالكولم ترنبول'' أثناء اتصال هاتفي بينهما بسبب اتفاق سابق حول استقبال لاجئين من أستراليا.

ونقلت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية عن مصادرها أن ترامب أنهى الاتصال مع تيرنبول السبت الماضي بشكل مبكر، معتبرا هذه المكالمة أسوأ اتصال له مع زعيم دولة أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي ذكّر أثناء المكالمة بأن واشنطن التزمت سابقا باستقبال عدد من اللاجئين (الذين قدم معظمهم من الشرق الأوسط) من أستراليا.

وكتب الرئيس الأمريكي في حسابه على ''تويتر'' اليوم الخميس 2 فبراير ''يمكنكم أن تصدقوا ذلك؟ إدارة أوباما وافقت على استقبال آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أستراليا'' مضيفا ''سأدرس هذه الصفقة المغفلة''، حيث إتهم ترامب سلطات أستراليا بالسعي إلى إرسال إرهابيين جدد إلى الولايات المتحدة.

وكشفت ذات المصادر، عن حديث يدور لإستقبال الولايات المتحدة نحو 1250 شخصا، معظمهم من العراق والسودان وإيران والصومال، بعد خضوعهم للإجراءات الأمنية المطلوبة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي، أعلن سابقا أن الرئيس الأمريكي أعرب في اتصال هاتفي معه عن استعداده لتنفيذ الاتفاق الأمريكي الأسترالي حول استضافة الولايات المتحدة مئات اللاجئين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، من المخيمات التي أقامتها أستراليا في ''بابوا'' بغينيا الجديدة.