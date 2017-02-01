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نهاية شهر العسل بين تركيا وجماعة العدل والإحسان...دولة أردوغان تمنع أمكاسو من دخول أراضيها

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 12:32 نهاية شهر العسل بين تركيا وجماعة العدل والإحسان...دولة أردوغان تمنع أمكاسو من دخول أراضيها | بوليتيك
نهاية شهر العسل بين تركيا وجماعة العدل والإحسان...دولة أردوغان تمنع أمكاسو من دخول أراضيها
رفضت السلطات التركية اليوم الخميس 02 فبراير الجاري، دخول أحد قياديي جماعة العدل والإحسان إلى أراضيها، ويتعلق الأمر بـ''عمر أمكاسو'' الذي يعتبر من العدليين الذين ينشطون على المستوى الحقوقي.

شوف تيفي

رفضت السلطات التركية اليوم الخميس 02 فبراير الجاري، دخول أحد قياديي جماعة العدل والإحسان إلى أراضيها، ويتعلق الأمر بـ''عمر أمكاسو'' الذي يعتبر من العدليين الذين ينشطون على المستوى الحقوقي.
وحسب مصدر خاص ، إن منع السلطات التركية لعضو العدل والإحسان ''أمكاسو'' من دخول أراضيها، جاء كرد فعل على الخطوات التي قامت بها مؤخرا جماعة العدل والإحسان، بمناهضتها لقرار إغلاق مدارس ''الفاتح'' بالمغرب، التابعة لفتح الله كولن، العدو اللذوذ لرجب طيب أردوغان.
وكان قياديون في الجماعة قد قاموا بعدة احتجاجات، تزعمتها القيادية في العدل والإحسان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية أمان جرعود، لمناهضة قرار إغلاق مدارس ''الفاتح'' بالمغرب.. بل وحتى الطعن في القرار أمام السلطات الإدارية، بالإضافة إلى تحريك دعاوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية المغربية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها تركيا بحزم مع العدليين.. فقد ظلت دولة أردوغان وجهة مفضلة لكثير من متزعمي ''الإسلام السياسي'' في المغرب، وفي طليعتهم قياديون في جماعة العدل والإحسان. حيث تقول بعض المصادر إن بعض العدليين، ظلوا يجدون في تركيا ملاذا آمنا لعقد الندوات، وتصريف المواقف ونفث السموم من أجل قضاء المآرب. لكن خلال الأشهر الأخيرة، تضيف المصادر، أصبحت تركيا تتعامل بحزم مع هؤلاء العدليين.. توقف هذه الندوة أو تلك، أو تمنع هذا القيادي أو ذاك من دخول أراضيها، كما حدث في يناير 2016 مع الرجل الثاني في الجماعة مع فتح الله أرسلان، خاصة بعدما أخذت ترتاب في تحركاتهم. ما يعني أن شهر العسل بين تركيا أردوغان قد انتهى مع العدل والإحسان.


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‫شوف تيفي

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عمر أمكاسو أمان جرعود العدل والإحسان تركيا أروغان

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