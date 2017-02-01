نايضة بين أمريكا وإيران..وها شنو واقع ﻿

كشف موقع ''العربية.نت''، بأن مسؤولا كبير في الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دوونالد ترامب، طالب جميع دول العالم بالالتزام بعدم تزويد طهران بأي صواريخ متطورة.

''شوف تيفي''



كشف موقع ''العربية.نت''، بأن مسؤولا كبير في الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دوونالد ترامب، طالب جميع دول العالم بالالتزام بعدم تزويد طهران بأي صواريخ متطورة.



وأوضح الموقع المذكور أن المسؤول الأميركي، أشار إلى أن الإدارة الأميركية تراجع كيفية الرد المناسب على تجربة إطلاق إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، مؤكدا بأن خيارات عديدة مطروحة من بينها عقوبات مالية.



وكشف مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين، عن توجيهه لتحذير رسمي إلى إيران بسبب تجربتها الصاروخية الأخيرة، وأيضا بعد الهجوم على الفرقاطة السعودية غرب ميناء الحديدة باليمن ودعمها للحوثيين وتسلحيهم بهدف زعزعة أمن واستقرار الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.



وقال فلين حسب ذات المصدر، إن إطلاق إيران صاروخا باليستيا هو تحد واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية التي صممت لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، موضحا بأن إدارة أوباما فشلت في التعامل مع تهديدات طهران التي تمثلت في نقل الأسلحة، ودعم الإرهاب، وانتهاكات أخرى للمعايير الدولية.





