مؤلم.. سيدة متزوجة تنهي حياتها بسم الفئران في خنيفرة ﻿

قامت سيدة متزوجة، بإنهاء حياتها بطريقة بشعة، أمس الأربعاء، بخنيفرة، حينما تناولت كمية مهمة من سم الفئران داخل منزل أسرتها.

''شوف تيفي''



قامت سيدة متزوجة، بإنهاء حياتها بطريقة بشعة، أمس الأربعاء، بخنيفرة، حينما تناولت كمية مهمة من سم الفئران داخل منزل أسرتها.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن تفاصيل الواقعة، جرت بحي الفتح، حيث قامت السيدة البالغة قيد حياتها 29 سنة، بالانتحار بواسطة سم الفئران لأسباب تبقى مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الهالكة تم نقلها ما بين الحياة والموت إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالرغم من محاولات الطاقم الطبي إسعافها.



