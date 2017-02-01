ضبط وحجز 121 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة ﻿

تمكنت عناصر الجمارك، أمس الأربعاء بمعبر باب سبتة، من ضبط وحجز 121 كلغ من مخدر الشيرا كانت بحوزة مواطن إسباني.

''شوف تيفي''+و م ع''

تمكنت عناصر الجمارك، أمس الأربعاء بمعبر باب سبتة، من ضبط وحجز 121 كلغ من مخدر الشيرا كانت بحوزة مواطن إسباني.

وعلم لدى مصدر جمركي، أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن، ضبط وحجز 121 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية في سيارة مسجلة بإسبانيا، كان يقودها إسباني حاول تهريب المخدرات إلى مدينة سبتة المحتلة. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة الضنين على الشرطة القضائية الولائية لتطوان لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قبل إحالته على العدالة.