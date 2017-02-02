مبارك و مسعود..دنيا باطما حاملة بـ''بنية'' ﻿

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الفنانة المغربية دنيا باطما حامل ببنت في شهرها الرابع.
و كشفت ذات المصادر أن خريجة برنامج أراب آيدل ، تتمتع بصحة جيدة رفقة جنينها حسب آخر فحص قامت به بداية هذا الأسبوع بالبحرين.
و كان آخر ظهور لدنيا باطما يوم أمس الأربعاء، حيث أحيت حفل زفاف لأحد أكبر العائلات السعودية بمدينة جدة ،و ظهرت عليها ملامح الحامل بشكل كبير.
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