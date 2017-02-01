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مثير.. بسبب الرئيس الأمريكي ترامب:منع 6 ركاب بمطار محمد الخامس من السفر إلى أمريكا

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 10:43 مثير.. بسبب الرئيس الأمريكي ترامب:منع 6 ركاب بمطار محمد الخامس من السفر إلى أمريكا | دولي
مثير.. بسبب الرئيس الأمريكي ترامب:منع 6 ركاب بمطار محمد الخامس من السفر إلى أمريكا
تم منع 6 ركاب من ركوب طائرة أجنبية كانت متجهة من مطار محمد الخامس إلى مطار واشنطن بعد اكتشاف أن جنسياتهم من الدول التي منع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مواطنيها من دخول الولايات

''شوف تيفي''

تم منع 6 ركاب من ركوب طائرة أجنبية كانت متجهة من مطار محمد الخامس إلى مطار واشنطن بعد اكتشاف أن جنسياتهم من الدول التي منع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مواطنيها من دخول الولايات المتحدة.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس فإن مصادرها، كشفت بأن الطائرة التي اتجهت أيام السبت والأحد والاثنين إلى واشنطن تضمنت 6 ركاب جنسياتهم من الدول السبع التي منع رعاياها من السفر إلى أمريكا، وهي السودان،إيران،العراق، ليبيا؛الصومال،اليمن، سوريا، ويتوفرون فقط على تأشيرات للدخول إلى أمريكا، وليس على جنسيات أمريكية.

وأوضحت اليومية بأن ترامب، كان قد وقع الجمعة الماضي، أمرا تنفيذيا قضى بتعليق استقبال المهاجرين لمدة أربعة أشهر، ووقف إدخال المواطنين الإيرانيين والعراقيين والليبيين والصوماليين والسودانسسن والسوريين واليمنين إلى الأراضي الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر حتى وإن كانت بحوزتهم تأشيرات الدخول.

 

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المغرب شوف تيفي ترامب مطار محمد الخامس الطائرة التأشيرة الجنسية

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