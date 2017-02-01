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مديرية الحموشي تعكف على إعداد زي لموظفي الأمن الملكي

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 10:26 مديرية الحموشي تعكف على إعداد زي لموظفي الأمن الملكي | بوليتيك
مديرية الحموشي تعكف على إعداد زي لموظفي الأمن الملكي
تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على إعداد النمودج الخاص بالزي النظامي لموظفي الأمن الملكي، ولكوكبات الدراجين المكلفين بالخفر الملكي، وهو النموذج الذي تم فيه الحرص على أن يتلائم مع خصوصية

 ''شوفتيفي''

تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على إعداد النمودج الخاص بالزي النظامي لموظفي الأمن الملكي، ولكوكبات الدراجين المكلفين بالخفر الملكي، وهو النموذج الذي تم فيه الحرص على أن يتلائم مع خصوصية وطبيعة المهمات المسنودة لهذه الفئة من الموظفين ،وأن يتجاوب مع الوضعيات التي يشتغلون فيها، بالإضافة إلى توفره على عناصر تشخيصية على غرار تلك المتوفرة في الزي الجديد لموظفي الأمن الوطني.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الخميس فإن مديرية الأمن الوطني، أكدت أن مشروع تغيير الزي النظامي لموظفي الشرطة والإكسسوارات الخاصة به، يشمل جميع المصالح والوحدات الأمنية، وكافة فئات الموظفين، بما في ذلك الموظفين المكلفين بالأمن الملكي.

وأضافت اليومية بأن المديرية أشارت إلى أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بحوالي 37 في المائة مقارنة مع القسمة المالية للزي القديم،وبحوالي 40 بالمائة في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به.

 

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المغرب شوف تيفي مديرية الأمن الوطني الزي النظامي الموظفين الإكسسوارات

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