أسرار خاصة عن عملية السطو المسلح على نجمة الواقع كيم كاردشيان بباريس ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية أن مصدرا، أوضح لها بأن القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في السطو المسلح الذي تعرضت له نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان في باريس العام الماضي كان في

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية أن مصدرا، أوضح لها بأن القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في السطو المسلح الذي تعرضت له نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان في باريس العام الماضي كان في نيويورك أمس الأربعاء لمقابلة كارداشيان.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يعرض القاضي على كارداشيان صور لصوص مشتبه بهم، موضحة بأن موقع ''تي.إم.زد'' الأمريكي الخاص بأخبار المشاهير أول من ذكر أن القاضي موجود في نيويورك للاستماع لأقوال كارداشيان.

وكان لصوص ملثمون يرتدون سترات عليها شارات الشرطة اقتحموا منزل كارداشيان الفاخر في وسط باريس في الساعات الأولى من الثالث من أكتوبر، حيث قام اللصوص بتقييدها تحت تهديد السلاح وفروا على دراجات نارية بعد أن سرقوا خاتم خطبتها ومجوهرات أخرى بقيمة تسعة ملايين يورو.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي'' كانت قد كشفت عن معطيات حصرية بخصوص عملية السطو على كيم كاردشيان ومن بينها تورط مغربي في عقده السابع يشتبه في أن يكون العقل المدبر لهذه العملية.