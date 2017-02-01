المغرب يدين بشدة الهجوم الآثم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة اليمني ﻿

أعلنت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الآثم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة اليمني، يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الآثم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة اليمني، يوم الأحد الماضي، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد طاقمها.



وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس، أن "المملكة المغربية إذ تتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب السعوديين، تؤكد تضامنها الكامل والموصول مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لجهودها في الحفاظ على الشرعية في اليمن".



وأضاف البلاغ أن المملكة تدعو أيضا إلى "الوقف الفوري لهذه الاعتداءات المشينة التي تتنافى مع قوانين الملاحة البحرية وتؤثر سلبا على تدفق المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب اليمني الشقيق، وتتعارض مع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216"