بوليس البرنوصي يوقف عصابة سرقات و حيحات بالشراب و الأسلحة البيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي من توقيف ثلاثة اشخاص، يشتبه تورطهم في السرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وإحداث الفوضى بالشارع العام، وكذا إلحاق خسائر مادية بملك

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي من توقيف ثلاثة اشخاص، يشتبه تورطهم في السرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وإحداث الفوضى بالشارع العام، وكذا إلحاق خسائر مادية بملك الغير.



و ذكر بلاغ لولاية أمن البيضاء توصلت "شوف تيفي" بنسحة منه أن معطيات البحث أفادت أن المعنيين بالأمر تورطوا في سرقة مقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق شخص طالت هاتفه النقال وبطاقة سحب أوتوماتيكي وكذا مبلغ مالي. إضافة إلى إلحاقهم خسائر مادية بسيارات كانت متوقفة بالشارع العام.



و أضاف البلاغ أن الحملات التمشيطية والأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية بمحيط الواقعة، مكنت من محاصرة المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم وهم في حالة سكر.



وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة.





