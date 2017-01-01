 عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بوليس البرنوصي يوقف عصابة سرقات و حيحات بالشراب و الأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق

بوليس البرنوصي يوقف عصابة سرقات و حيحات بالشراب و الأسلحة البيضاء

عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل

حقيقة العثور على بقايا روؤس حمير بالمضيق والسلطات تدخل على الخط | حوادث و حقوق

حقيقة العثور على بقايا روؤس ''حمير'' بالمضيق والسلطات تدخل على الخط

وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير | حوادث و حقوق

وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير

بالفيديو.. سعيد الناصيري في زيارة إنسانية للفنان الإستعراضي رشيد مرجان بعد إصابته بحروق | ثقافة و فنون

بالفيديو.. سعيد الناصيري في زيارة إنسانية للفنان الإستعراضي رشيد مرجان بعد إصابته بحروق

الفنانة أصالة تعلق على قرارات ترامب العنصرية بطريقتها الخاصة | ثقافة و فنون

الفنانة أصالة تعلق على قرارات ترامب ''العنصرية'' بطريقتها الخاصة

بعد 8 سنوات على رأس الأمم المتحدة , هذه حقيقة ترشح بان كيمون لرئاسة كوريا الجنوبية | دولي

بعد 8 سنوات على رأس الأمم المتحدة , هذه حقيقة ترشح ''بان كيمون'' لرئاسة كوريا الجنوبية

صادم..بعد مشعوذة البيضاء: مشعوذ آخر عندو84 سنة يدنس المصحف رفقة 5 نساء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم..بعد مشعوذة البيضاء: مشعوذ آخر عندو84 سنة يدنس المصحف رفقة 5 نساء..وهذه هي التفاصيل

انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي | بوليتيك

انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 02:03 عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية , أن الرحلات الجوية بين المغرب و إسرائيل ستعود للعمل من جديد بعد توقف دام 13 سنة , حيث ستربط ابتداءً من ماي المقبل طائرات تابعة لشركة إيطالية تل أبيب بمطار

شوف تيفي



ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية , أن الرحلات الجوية بين المغرب و إسرائيل ستعود للعمل من جديد بعد توقف دام 13 سنة , حيث ستربط ابتداءً من ماي المقبل طائرات تابعة لشركة إيطالية تل أبيب بمطار الدار البيضاء و مراكش عبوراً من مدن “كاتانيا” و “سيسيليا” الإيطاليتين.

وأردفت ذات المصادر أن الفاعل الجوي الإسرائيلي ” فلايين كاربيت” وبعد أن توقف عن ربط إسرائيل بالمغرب منذ 13 سنة يعود لربط تل أبيب بمدن الدار البيضاء و مراكش , مشيرة أن الخط الجوي سيشرع في العمل ابتداء من ماي المقبل و ستدوم الرحلات شهرين بمعدل رحلة كل أسبوع عبر شركة الطيران الإيطالية المنخفضة التكلفة “نيوس", وستدوم الرحلات شهرين قابلة للتمديد، حيث سيتم ذلك عبر جزيرة صقلية، نظرا لعدم وجود أي اتفاق طيران بين المغرب وبين إسرائيل

و من المرتقب أن تكلف الرحلة بين إسرائيل و المغرب حوالي 600 دولار فيما تصل إلى 1199 دولار مع وجبة الفطور أو العشاء .


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اسرائيل المغرب يديعوت أحرونوت شوف تيفي الدار البيضاء مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل تاريخ العصر الجليدي | مجتمع

مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل تاريخ العصر الجليدي

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا | مجتمع

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا

عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا | مجتمع

عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا

صادم ولا يصدق.. المغاربة خسروا الملايير على القمار في ألعاب الحظ والرهان..و ها شحال مبلغ خيالي | مجتمع

صادم ولا يصدق.. المغاربة خسروا الملايير على القمار في ألعاب الحظ والرهان..و ها شحال ''مبلغ خيالي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي: استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء‎ | حصاد اليوم
منذ 21 دقيقة

الحصاد اليومي: استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء‎

فيديو فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عدد الضحايا المصابين | زووم

فيديو فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عدد الضحايا المصابين

شاهد كيف تفاعل معلق ومحللي بي ان سبورت مع المباراة التي أهلت مصر الى النهائي كان 2017 | قنوات أخرى

شاهد كيف تفاعل معلق ومحللي بي ان سبورت مع المباراة التي أهلت مصر الى النهائي كان 2017

اهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد 2-1 [ شاشة كاملة ] ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا [ HD ] | قنوات أخرى

اهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد 2-1 [ شاشة كاملة ] ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا [ HD ]

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بوليس البرنوصي يوقف عصابة سرقات و حيحات بالشراب و الأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

بوليس البرنوصي يوقف عصابة سرقات و حيحات بالشراب و الأسلحة البيضاء

عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل

حقيقة العثور على بقايا روؤس حمير بالمضيق والسلطات تدخل على الخط | حوادث و حقوق

حقيقة العثور على بقايا روؤس ''حمير'' بالمضيق والسلطات تدخل على الخط

وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير | حوادث و حقوق

وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير

﻿ ﻿
أمس 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.