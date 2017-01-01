عودة الرحلات الجوية بين المغرب واسرائيل بعد 13 سنة من التوقف وهذه هي التفاصيل ﻿

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية , أن الرحلات الجوية بين المغرب و إسرائيل ستعود للعمل من جديد بعد توقف دام 13 سنة , حيث ستربط ابتداءً من ماي المقبل طائرات تابعة لشركة إيطالية تل أبيب بمطار

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ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية , أن الرحلات الجوية بين المغرب و إسرائيل ستعود للعمل من جديد بعد توقف دام 13 سنة , حيث ستربط ابتداءً من ماي المقبل طائرات تابعة لشركة إيطالية تل أبيب بمطار الدار البيضاء و مراكش عبوراً من مدن “كاتانيا” و “سيسيليا” الإيطاليتين.



وأردفت ذات المصادر أن الفاعل الجوي الإسرائيلي ” فلايين كاربيت” وبعد أن توقف عن ربط إسرائيل بالمغرب منذ 13 سنة يعود لربط تل أبيب بمدن الدار البيضاء و مراكش , مشيرة أن الخط الجوي سيشرع في العمل ابتداء من ماي المقبل و ستدوم الرحلات شهرين بمعدل رحلة كل أسبوع عبر شركة الطيران الإيطالية المنخفضة التكلفة “نيوس", وستدوم الرحلات شهرين قابلة للتمديد، حيث سيتم ذلك عبر جزيرة صقلية، نظرا لعدم وجود أي اتفاق طيران بين المغرب وبين إسرائيل



و من المرتقب أن تكلف الرحلة بين إسرائيل و المغرب حوالي 600 دولار فيما تصل إلى 1199 دولار مع وجبة الفطور أو العشاء .





