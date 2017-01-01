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وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 01:50 وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير | حوادث و حقوق
وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية ، من تفكيك عصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


تمكنت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية ، من تفكيك عصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك.

و ذكر بلاغ الخلية الولائيــة للتواصــل التابعة لأمن ولاية أمن الدار البيضاء أن معطيات البحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم باستهداف مجموعة من الضحايا وسلبهم هواتفهم النقالة بمختلف أحياء المدينة، قبل أن تباشر عناصر الأمن التحريات والأبحاث المكثفة , و التي أثمرت توقيف المعنيين بالأمر وحجز الدراجة النارية المستعملة في الاعتداءات.

و أردف البلاغ أنه تم وضع أفراد هذه العصابة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل عرضهم أمام أنظار العدالة.


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