وأخيرا.. الأمن يوقع بأخطر عصابة بالمحمدية وها أش كانت كادير ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية ، من تفكيك عصابة متخصصة في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك.
و ذكر بلاغ الخلية الولائيــة للتواصــل التابعة لأمن ولاية أمن الدار البيضاء أن معطيات البحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم باستهداف مجموعة من الضحايا وسلبهم هواتفهم النقالة بمختلف أحياء المدينة، قبل أن تباشر عناصر الأمن التحريات والأبحاث المكثفة , و التي أثمرت توقيف المعنيين بالأمر وحجز الدراجة النارية المستعملة في الاعتداءات.
و أردف البلاغ أنه تم وضع أفراد هذه العصابة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل عرضهم أمام أنظار العدالة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.