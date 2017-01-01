بالفيديو.. سعيد الناصيري في زيارة إنسانية للفنان الإستعراضي رشيد مرجان بعد إصابته بحروق ﻿

زار الممثل المغربي سعيد الناصيري الفنان الإستعراضي رشيد مرجان بحر هذا الأسبوع بمنزله بعد الحادثة الخطيرة التي تعرض لها قبل حوالي أسبوعين وذلك عند إصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة خلال

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زار الممثل المغربي سعيد الناصيري الفنان الإستعراضي رشيد مرجان بحر هذا الأسبوع بمنزله بعد الحادثة الخطيرة التي تعرض لها قبل حوالي أسبوعين وذلك عند إصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة خلال إحيائه لحفل جمعية ''روطاراكت كازا زينيت'' بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس.

وأعرب سعيد الناصيري عن أسفه لما حدث لرشيد مرجان خلال الحفل الجمعوي الذي عادت مداخيله لتحقيق أعمال خيرية بمدينة أزرو، حيث أكد أن المسؤولين بالجمعية المذكورة سيقومون بزيارة رشيد مرجان بمنزله بالمحمدية في القريب العاجل من أجل مساندته في محنته.

هذا وأضاف سعيد الناصيري على أن رشيد مرجان سيرافق البعثة التي ستزور المناطق الجبلية بما فيها مدينة أزرو من أجل إدخال البهجة والسرور في قلوب ساكنة جبال الأطلس والخروج من عزلته.

جدير بالذكر أن الحادثة جاءت بعد قيام مرجان بمجموعة من العروض النارية على منصة الحفل، حيث أصيب في وجهه بالنار على غفلة، في مشهد خلف حالة من الذعر لدى الجماهير الحاضرة وكذا رفقائه بالفريق.